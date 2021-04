La Défense va ouvrir une enquête après le vaste incendie dans le domaine militaire de Brecht

Malgré un combat de plusieurs heures contre les flammes, " la situation n'est absolument pas encore sous contrôle". C'est ce qu'a affirmé le bourgmestre de Brecht, Sven Deckers (N-VA) ce samedi matin dans "De ochtend" sur Radio 1. (VRT). Vendredi, le feu s’est propagé à l’ensemble du champ de tir et à la réserve naturelle causant d’épais dégagements de fumée. Et les habitants évacués d'un quartier de Wuustwezel ne peuvent pas encore rentrer chez eux. "La situation n'est pas encore entièrement sûre à cause des risques de reprises de l'incendie", estime le bourgmestre.

On ignore encore ce qui a provoqué le violent incendie dans le terrain de tir "Groot Schietveld" à Brecht, mais il est déjà clair que la Défense n'a pas pris toutes les mesures pour éviter qu'un tel incendie ne se produise, estime notre collègue Jens Franssen.

"En principe, un terrain d'exercice dispose de sa propre brigade de pompiers militaires pour intervenir si nécessaire. Il existe un certain nombre de procédures, mais on a m’a confié que la procédure la plus importante aujourd'hui était de s'assurer que toutes les personnes présentes étaient en sécurité, puis d'appeler les pompiers locaux", explique encore Jens Franssen.

En principe, un camion de pompiers doit se trouver sur le terrain d’exercices à Brecht, mais ce n’était pas le cas ce vendredi car il était en réparation.

"Pour pouvoir conduire ce camion de pompiers, il faut posséder une sorte d'accréditation. Or, les deux dernières personnes qui pouvaient l’utiliser ont pris leur retraite il y a cinq ans. Il n'y avait donc personne pour conduire le camion de pompiers même s'il avait été là."