Un policier légèrement blessé lors d'incidents avec des jeunes sur les quais de l'Escaut à Anvers

De nombreux jeunes se trouvaient sur les quais de l'Escaut samedi soir et les règles sanitaires contre le coronavirus n'étaient pas toujours respectés. Lorsque la police a demandé à un groupe de jeunes de partir, la situation a dégénéré.

Certains d'entre eux ont lancé des bouteilles sur les policiers. Ceux-ci ont appelé des renforts, et plusieurs patrouilles sont arrivées sur les lieux. Les officiers ont dû utiliser le spray au poivre et leurs matraques pour disperser les jeunes. Un policier a reçu une bouteille sur la tête et a été blessé.

Deux fauteurs de troubles ont été arrêtés. L'incident s'est terminé vers 22h30.