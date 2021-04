Une maison au toit de chaume inhabitable après un incendie à Boechout

Samedi soir, peu avant 20 heures, un incendie s'est déclaré sur la Hovesesteenweg à Boechout, près de la limite communale avec Hove. Un habitant du quartier a remarqué des flammes sur le toit de chaume et en a informé les habitants qui ont pu se mettre à l'abri à temps.

Entre-temps, les pompiers ont également été alertés. Ils sont arrivés sur les lieux et ont tenté de circonscrire l’incendie.

L'incendie s'est accompagné d'un fort dégagement de fumée. Il a été demandé aux habitants des environs de garder leurs fenêtres et leurs portes fermées.

La maison touchée sera inhabitable pendant un certain temps. Une enquête plus approfondie devra révéler la cause de l'incendie.