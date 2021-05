Brecht : 570 hectares de réserve naturelle détruits, "les dégâts écologiques apparaitront plus tard"

La réserve s'étend sur 1.500 hectares composés de landes humides, de landes sèches, d'étangs, de tourbières et de forêts. "C'est l'habitat de la plus grande population de vipères du nord-ouest de l'Europe et l'endroit est d'une importance essentielle pour les grenouilles, la gentiane et le bleu des bruyères, l'alouette des bois, l'engoulevent, notamment. La liste des espèces végétales et animales rares et protégées, qui trouvent ici l'un de leurs derniers habitats en Flandre, est tout simplement trop longue pour être énumérée ici", déclare Peter Symens, de l’association flamande de protection de la nature Natuurpunt.

Ce n'est pas la première fois que la zone est victime d'un incendie à la suite d'exercices militaires. Dans un certain contexte, cela peut être profitable à la végétation. Cependant, en raison des pluies acides, la lande s'est transformée en une plaine herbeuse envahie par la molinie. Lorsque cette espèce de plante meurt et se dessèche, elle devient très inflammable. Combinée à des périodes de sécheresses de plus en plus longues et fréquentes, la prolifération de la molinie a entrainé une augmentation du risque d'incendie et rendu ceux-ci plus difficiles à maitriser.

"Il n'est donc pas surprenant que l'incendie de la semaine dernière soit le plus important que la région ait jamais connu", déclare Natuurpunt. L'association demande aux autorités compétentes d'élaborer un plan de gestion, de suivi et de restauration de la lande brulée. Elle plaide également pour restreindre la période de tir en terrain ouvert, entre le 1er avril et le 30 septembre.

Actuellement, les exercices militaires sont autorisés en fonction d'un système qui, sur la base des données météorologiques, estime le risque d'incendie et l'exprime par un code couleur (vert, jaune ou rouge). Ce n'est toutefois pas la première fois que le domaine de Groot Schietveld se retrouve en proie aux flammes alors que le code couleur indiquait une période sûre.