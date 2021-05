Genk décroche sa 5ème Coupe de Belgique en battant le Standard

L'Antwerp et Anderlecht ont assisté avec un certain plaisir à la victoire de Genk. Le succès des Limbourgeois signifie en effet que tous les clubs des Champions playoffs sont automatiquement qualifiés pour l'Europe. Le barrage entre le quatrième des Champions playoffs et le vainqueur des Europe playoffs pour le dernier ticket européen, donnant accès au deuxième tour préliminaire de la Conference League, ne sera pas joué.

Vainqueur de la Coupe, Genk accède au dernier tour qualificatif de l'Europa League. Si les Limbourgeois terminent à l'une des deux premières places, qualificatives pour la Ligue des Champions, le troisième récupèrera le ticket pour l'Europa League. Le quatrième et le vainqueur des Europe playoffs iront eux en Conference League. Si Genk termine à la troisième ou à la quatrième place, les Limbourgeois conservent leur ticket pour le dernier tour qualificatif de l'Europa League. L'autre club classé à la troisième ou quatrième place des Champions playoffs obtiendra le meilleur ticket pour la Conference League. L'autre ticket pour cette nouvelle compétition ira au vainqueur des Europe playoffs. Ostende, La Gantoise et Malines seront également contents après cette victoire de Genk en Coupe, le barrage entre le quatrième des Champions et le vainqueur des Europe playoffs aurait dû se jouer sur le terrain du quatrième des Champions playoffs.