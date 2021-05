La coproduction belge, "Sound of Metal", doublement primée aux Oscars

"The Sound of Metal" était en lice dans cinq autres catégories dont la prestigieuse du meilleur film, prix qui a été attribué au grand favori de la soirée "Nomadland".



Dans le rôle principal, Riz Ahmed était aussi nommé comme meilleur acteur mais le prix a été décerné à la légende britannique du cinéma Anthony Hopkins. Celui-ci a été distingué pour son rôle de vieil homme sombrant dans la démence dans le film "The Father". L

Les statuettes pour le meilleur second rôle et celle du scénario original ont aussi échappé à "Sound of Metal" au profit respectivement de Daniel Kaluuya dans "Judas and the Black Messiah" et de "Promising Young Woman".

"Sound of Metal" avait aussi été primé dans les catégories son et montage aux Bafta, récompenses britanniques du cinéma, mi-avril. Le long métrage avait également remporté l'Oeil d'or du Zurich Film Festival.

Regardez ci-dessous la bande-annonce du film "Sound of Metal" :