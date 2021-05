Le bourgmestre d’Anvers aurait donné discrètement 1,2 million d’euros pour l’Urban Center

La responsabilité du bourgmestre Bart De Wever dans l'affaire de détournement de subsides au profit de l'association de danse urbaine anversoise Let's Go Urban (LGU), fondée à l’initiative de Sihame El Kaouakibi, semble plus importante qu'il ne l'admet. D’après le quotidien De Standaard, une augmentation a été consentie sans décision séparée du collège, et est apparue soudainement dans le nouveau budget pluriannuel. Le collège échevinal d’Anvers doit se réunir ce lundi sur le projet Let’s Go Urban (photo). Dans une lettre, que VRT NWS a pu consulter, l’administratrice provisoire de l’asbl, Annemie Moens, réclamerait davantage de fonds pour LGU. Mais il est probable que la ville n’y répondra pas, ce qui veut dire que les salaires ne pourront plus être payés.