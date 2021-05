Les équipes de vaccination mobiles désormais à l’œuvre à Bruxelles

Toujours d’après la Cocom, le taux de vaccination jusqu'ici observé en Région bruxelloise est influencé par de grands écarts entre les communes.

Jusqu'à présent, 253.545 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin; 80.120 en ont reçu deux. Près de 70% des 65+ (70% est considéré comme la proportion à atteindre pour l'ensemble de la population pour venir à bout de la pandémie, NDLR.) ont été vaccinés une première fois, et la Cocom est plutôt optimiste quant aux chances de franchir ce cap à l'aide des campagnes de sensibilisation qui se poursuivent.

Mais entre les communes, on observe parfois de très grands écarts entre les 65+ vaccinés en première dose d'une part à Woluwe-Saint-Pierre (80,7%), Auderghem (79,3%), Watermael-Boitsfort (78,2%), Uccle (77,9%), Berchem-Sainte-Agathe (76,3%) et Woluwe-Saint-Lambert (75,6%); et d'autre part, celles de la première couronne de la capitale, comme Saint-Josse-Ten-Noode (51,7%), Saint-Gilles (59,5%), la Ville de Bruxelles (61,2%), Schaerbeek (61,3%), et Molenbeek (62,1%).

Selon la responsable du service de l'hygiène de la Cocom, cette donnée s'explique par le caractère cosmopolite de la Région bruxelloise (184 nationalités), le niveau socio-économique globalement faible dans certaines zones, l'existence par endroits d'une population moins orientée vers la prévention en santé et la fracture digitale.

Toutefois, on observe, selon Inge Neven, un impact notable de chaque action de sensibilisation via la Cocom, les communes, et les acteurs locaux (médecins généralistes, pharmacies, aides à domicile,...). "La population bruxelloise est très internationale. Nous sommes confrontés à un plus grand défi que les autres d'atteindre ces gens dans leur langue et leur culture....Nous poursuivons donc toutes les actions de sensibilisation possibles. Je suis convaincue que l'on va encore voir ces pourcentages augmenter", conclut-elle.