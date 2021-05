Quelques assouplissements sanitaires entrent en vigueur ce lundi

Les métiers de contact non médicaux peuvent aussi reprendre leurs activités dans le respect des protocoles établis, qui étaient en vigueur avant le 27 mars: cela concerne les salons de coiffure, instituts de beauté, bancs solaires non automatisés, centres de bronzage non automatisés, instituts de pédicure non médicale, salons de manucure, salons de massage, barbiers et salons de tatouage et de piercing.

Clients et coiffeurs doivent porter un masque chirurgical (pas de masque en tissus), qui est changé toutes les quatre heures. Entre deux clients, une pause de 10 minutes est obligatoire, pour désinfecter et aérer. La pièce doit être suffisamment ventilée. Si ce n’est pas possible, un appareil doit contrôler la qualité de l’air ambiant (teneur en CO2).

Pour tous les métiers de contact non médicaux, chaque client est servi individuellement. Il ne peut y avoir de client dans la salle d’attente. Maximum un client par 10m² de superficie.

Les visites de biens immobiliers peuvent à nouveau être organisées.

Enfin, la tenue d'événements-tests (notamment à l’intérieur) est autorisée moyennant une dérogation accordée par la ministre de l'Intérieur. Les demandes doivent être adressées à l'administration locale.