A Bruges, le tombeau d'Anselm Adornes va être restauré 538 ans après son décès

Le tombeau d'Anselm Adornes et de son épouse Margaretha van der Banck a quitté ce mardi la chapelle de Jérusalem à Bruges (Flandre occidentale) pour sa première restauration complète depuis 538 ans. Le transport de la pierre tombale, lourde d'une tonne et demie, représentait un véritable défi et un travail de précision, expliquait à VRT NWS la comtesse Véronique de Limbourg Stirum, propriétaire du domaine Adornes et descendante de la 17e génération.