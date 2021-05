Covid-19: davantage d’infections, mais moins d’hospitalisations et de décès

"Les chiffres Covid continuent à évoluer à un niveau élevé, mais ils ne sont pas exempts de quelques points positifs", a indiqué Caroline Schirvel du Commissariat Corona lors de la conférence de presse bihebdomadaire de Sciensano et du centre de crise.

L'augmentation des nouvelles contaminations se manifeste principalement chez les enfants et les adolescents (+17%), tandis qu'une hausse plus limitée est également observée chez les plus de 50 ans et les plus de 80 ans. "Pour l'instant, la plupart des infections sont observées chez les personnes dans la vingtaine, même si une tendance à la baisse est également constatée dans ce groupe d'âge", a souligné Schirvel.

D'un point de vue géographique, les incidences les plus élevées concernent les provinces de Namur, de Luxembourg et du Hainaut. Des augmentations plus importantes de nouveaux cas sont par ailleurs constatées en Brabant flamand (+14%), en Région bruxelloise (+12%), à Anvers (+9%) et dans le Hainaut (+4%). Anvers est la province comptant le plus grand nombre de nouvelles infections (503 par jour), suivie par le Hainaut (499) et Bruxelles (440).