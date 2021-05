La Belgique ferme ses portes aux voyageurs d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud

Des règles de test et de quarantaine plus strictes s'appliqueront par ailleurs au retour de ces pays. Les personnes qui ont la nationalité belge, ainsi que les personnes qui ont leur résidence principale en Belgique, peuvent revenir d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud en Belgique.

Toutefois, il leur est fortement déconseillé de se rendre dans ces pays. Pour les non-résidents en Belgique qui se rendent depuis l'Inde vers notre pays et y séjournent moins de 48 heures, ou si un ressortissant de Belgique se trouve en Inde depuis moins de 48 heures, l'exception aux règles de dépistage et de quarantaine ne sera plus applicable.

Les mêmes règles plus rigoureuses s'appliquaient déjà à l'Amérique du Sud, à l'Afrique du Sud et au Royaume-Uni.