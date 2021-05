La Ville d'Anvers suspend sa collaboration avec Let's Go Urban

L'opposition anversoise n'a toutefois pas semblé se satisfaire des explications du bourgmestre. "Il ne s’agit pas seulement d’une erreur dans le système", a estimé Nahima Lanjri (CD&V). "Certains fonctionnaires ont été trop peu critiques, mais c’est bien la faute des échevins compétents".

Le Vlaams Belang a réclamé la démission de l’échevine Nabilla Ait Daoud, alors responsable pour la Jeunesse, et de l’échevin des Finances Koen Kennis. "C’est le conseil communal qui a été escroqué et pas l’administration de la ville. Cette dernière, et plus précisément les échevins qui devaient allouer et contrôler les subsides pour El Kaouakibi, se sont volontairement laissé escroquer", estimait Sam Van Rooy du parti d’extrême-droite. Son appel à suspendre les subsides à "l’industrie de la diversité et de l’intégration" n’a pas été soutenu par les autres partis anversois.

Immade Annouri (Groen) a regretté que le bourgmestre De Wever n’ait pas reconnu ses erreurs dans le dossier et que l’administration communale se soit laissé éblouir par Let’s Go Urban.

Enfin le parti des travailleurs PVDA n’accepte pas que le conseil communal ne soit pas considéré comme co-responsable. "1,2 million d’euros a été dissimulé à la page 105 du livre 3 du budget pour 2019", déclarait Peter Mertens (PVDA, photo). "Il n’a pas non plus été possible de contrôler. L’année dernière, nous avons posé des questions à quatre reprises en commission, pour savoir où allait tout l’argent accordé à LGU et ce qui en était la contrepartie, mais nous avons reçu de très maigres réponses".