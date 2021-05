Pour rompre la morosité ambiante, Georgette, 82 ans, se fait tatouer "Joie de vivre" sur le poignet

La devise tatouée sur son poignet est en français, mais ce n'est pas surprenant. Georgette avait l'habitude jadis d'entendre souvent parler français, même si elle n'a pas été élevée dans cette langue. Elle raconte ensuite toute l'histoire de son enfance, l'orphelinat et puis la guerre. Et au final, elle a continué à aimer le français. "Je lis toujours des livres en français aujourd'hui et puis j'apprécie énormément la chanson française."

L’habitante de Wetteren voulait "Joie de vivre" et rien d'autre sur son poignet. Pas un tigre ni un papillon. "Non, non, non", dit-elle en riant, "je profite de la vie, c'est ma devise et c'est ce que je voulais qu’on inscrive. J'ai 82 ans, mais je ne suis pas encore morte. Nous devons faire de notre mieux, monsieur. Nous avons beaucoup perdu cette année, mais nous avons encore beaucoup de choses à vivre (ndlr). Il faut donc profiter de la vie."