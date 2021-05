Si vous avez fait vos achats chez Carrefour samedi, vous avez peut-être été débité deux fois

"Nous avons examiné nos systèmes de manière approfondie et il en ressort qu'aucun dysfonctionnement technique ne s'est produit dans nos locaux", a déclaré le porte-parole de Wordline Eric Spapens à VRT. "Il s'agit d'une erreur chez Carrefour. Ils pensent que le problème vient de nous, mais ce n'est pas le cas."

Carrefour reconnaît à présent que la faute n'incombe pas à Worldline. "Il s'agit d'une erreur de communication entre deux banques, dont la banque française Crédit Mutuel, et Mastercard", a déclaré Aurélie Gerth, porte-parole de Carrefour.

On ne sait pas exactement combien de clients ont été touchés. "Un certain nombre. Les banques en question vont rectifier le problème. Les clients seront dédommagés à partir de mercredi ou au plus tard jeudi", a assuré la porte-parole de l'enseigne.