Une conférence-test à Anvers réunit 200 participants avec les mesures sanitaires appropriées

Tourisme Flandre organise ce mardi une conférence-test avec 200 participants du secteur de l'événementiel dans le Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (FMCCA) au Zoo d'Anvers. Il s'agit d'un événement-test avec des mesures sanitaires strictes et la prise d’un test rapide pour les 200 participants. Le port du masque et le respect d'une distance physique appropriée ont été imposés (petits groupes à une table de quatre). Les participants seront à nouveau testés après une semaine. Parallèlement, différentes méthodes de comptage des participants sont également à l'étude. Cet événement doit permettre de visualiser la possibilité d’organiser des événements plus large cet été.