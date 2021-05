Covid-19 : Baisse de 11% des hospitalisations, la pression diminue quelque peu sur les hôpitaux

Parmi les patients hospitalisés, 527 nécessitaient une assistance respiratoire et 65 une ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle).

Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 245, dont 34 lits occupés en soins intensifs de moins. Si la pression diminue légèrement sur les hôpitaux, elle n'en reste pas moins élevée dans le Hainaut, avec un taux d'occupation des lits de soins intensifs de 53%, dans les provinces de Namur (51%) et de Flandre orientale (51%), ainsi qu'en Région de Bruxelles-Capitale (51%).

En moyenne 3.502 personnes ont été testées positives au Covid-19 quotidiennement entre le 18 et le 24 avril. Ce nombre correspond à une légère augmentation d'1% par rapport à la semaine précédente. Derrière cette moyenne nationale se cachent des évolutions divergentes entre les provinces. Ainsi, le nombre de cas positifs augmente dans les provinces de Brabant flamand (+11%), d'Anvers (+6%), en Région bruxelloise (+5%), dans le Hainaut (+4%), en Flandre occidentale (+2%) et en province de Namur (+1%) mais diminue en province de Luxembourg (-15%), de Brabant wallon (-7%), de Liège (-6%), de Flandre orientale (-4%) et de Limbourg (-3%).

Le taux de reproduction se maintient sous la barre de 1 et s'établit à 0,896, ce qui signifie que l'épidémie est dans une phase de (léger) ralentissement.

Au cours de la période du 18 au 24 avril 2021, 308.060 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 44.009 tests (+10%). Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 8,9 (-0,9%). C'est parmi la tranche d'âge des 10-19 ans que le taux de positivité est le plus élevé (12,7%) et parmi les plus de 65 ans qu'il est le plus bas (6,7%). C'est dans ce dernier groupe d'âge que la vaccination est la plus avancée.

Entre le 18 et le 24 avril, 39 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+6%). La Belgique déplore au total 24.104 morts depuis le début de la pandémie.