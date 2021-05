Deux enseignants d’une école de Forest ont bravé l’interdiction de voyage et emmené leurs élèves à Istanbul

Pour braver l'interdiction des voyages non essentiels hors des frontières nationales, le groupe s'est rendu en bus à Cologne en Allemagne, où il a pris l'avion pour Istanbul.

Des mesures sanitaires ont toutefois été mises en place. Les élèves et les deux professeurs ont passé des tests PCR avant et après leur séjour. Celui-ci a été organisé lors de la première semaine des vacances de Pâques de façon à permettre aux participants de respecter une quarantaine à leur retour.

Le séjour, prévu initialement l'année passée, avait été annulé à cause de la pandémie.