Pour lancer son tour du monde, Peter Geys descend les 506 marches de l’Atomium

Après avoir dévalé les 506 marches de l’Atomium - le monument symbole de Bruxelles qui gravite à 92 mètres de haut- , Peter Geys a présenté également les projets pour lequel il fera le tour du monde à vélo en six étapes. Un voyage qui le mènera dans des pays comme l’Espagne, l’Iran, l’Inde et les États-Unis.

Les deux initiatives sont "Te Gek !?", une initiative visant à soutenir les personnes handicapées mentales, et "To Walk Again", une initiative visant à aider les personnes qui ont eu un accident ou une maladie grave et qui doivent réapprendre à marcher.