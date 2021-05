Un Flamand qui avait disparu au Pérou, y a été retrouvé sain et sauf

Selon le site d'information local RPP Noticias, il aurait été reconnu par un compatriote au Temple de la Lune (Templo de la Luna) dans le site historique de Sacsayhuamán, près de Cuzco. Selon la police locale, il n'avait pas d'argent sur lui ni de téléphone, et se trouvait là comme mendiant.

Pascal Maes a expliqué à la police qu'il effectuait un premier trekking au Pérou et qu'il avait notamment visité Puna et Arequipa lorsqu'il est arrivé à Cuzco. Il y a visité le Machu Picchu, entre autres endroits, mais ensuite n’avait plus d’argent ni de téléphone.

Pascal Maes aurait déclaré ne pas avoir été victime de vol ni d'une agression. Récemment, le consulat belge avait demandé à la police locale de poursuivre ses recherches pour le retrouver, après qu'une tentative de retrait d'argent avec sa carte bancaire ait été faite.

Sur une photo récente, on peut le voir clairement amaigri (voir cidessous).