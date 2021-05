Un pétrolier en quarantaine au large de Zeebrugge après la détection d'un foyer de coronavirus

Le "Nord Oceania", un pétrolier de 182 mètres de long naviguant sous pavillon panaméen, faisait route depuis New York vers le port d'Anvers, il compte une vingtaine de membres d'équipage à bord. A New York, l'équipage a été changé, et est composé principalement d’Indiens. On soupçonne que l'un des nouveaux arrivants ait été infecté par la variant indien et ait contaminé les autres. Trois membres importants de l'équipage auraient été contaminés : le capitaine, le timonier et le chef mécanicien. Fortement touché, le capitaine a été évacué par hélicoptère et transféré à l'hôpital AZ Sint-Jan de Bruges.

Cette évacuation avec le NH90 s'est faite avec des précautions supplémentaires, explique le commandant de vol Nick Bernaerts. "Nous avons dû mettre des combinaisons spéciales, des gants et des masques de protection pour éviter toute contamination. Le patient lui-même a également dû être spécialement enveloppé. Toutes choses qui n'arrivent pas dans une opération de sauvetage ordinaire."

Après le vol, l'hélicoptère a également été décontaminé par une équipe spéciale venue de Kleine Brogel.

Pour le moment, le pétrolier doit rester amarré au large de Zeebrugge et ne peut poursuivre sa route vers le port d'Anvers. Les pilotes ne sont pas autorisés à monter à bord. Saniport, qui fait partie du SPF Santé publique, est responsable de la coordination. "Nous aurons bientôt une réunion avec toutes les parties concernées : la compagnie maritime, les ports, pour voir quand le navire pourra rejoindre le port d'Anvers." A déclaré Gino Claes.