Une femme enceinte est décédée des suites du coronavirus dans une unité de soins intensifs à Bruxelles

La gynécologue Isabelle Dehaene, de l’UZ Gent, explique que les femmes ont déjà un volume pulmonaire plus faible pendant la grossesse. Elles courent donc un plus grand risque de devoir recourir à une assistance respiratoire. Les risques de thrombose sont également plus élevés pendant la grossesse. Si, en plus, il y a une infection au coronavirus, le risque est donc plusieurs fois amplifié. De plus, le système immunitaire fonctionne un peu différemment pendant la grossesse".

Une étude internationale récente portant sur 2 130 femmes a révélé que les femmes enceintes infectées par le coronavirus avaient 20 fois plus de risques de mourir que les femmes enceintes non infectées. Pourtant, le nombre de décès reste relativement faible. L'étude a porté sur 11 décès sur 706 femmes enceintes atteintes de Covid-19, soit 1,56 %.