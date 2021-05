Une plante d'intérieur vendue au prix de 1 799 euros dans une jardinerie de Flandre orientale

"Contrairement à la monstera ordinaire, cette variante jaune et blanche pousse plus lentement et est donc également plus difficile à cultiver", a expliqué à Radio 2 Bram Rammeloo de l'Arboretum Kalmthout. "Bien que ce ne soit pas impossible, car avec la bonne nutrition et la bonne quantité d'eau, vous pouvez être en mesure de faire des boutures après un certain temps. La plante peut aussi facilement atteindre dix ans d'âge."