L'édition 2021 du "Meilleur restaurant du monde" se tiendra bien à Anvers en octobre

L'office flamand du tourisme, le secteur événementiel et la Ville d'Anvers en profiteront pour organiser une série d'événements orientés sur le caractère "bourguignon" de la cuisine flamande.

Pour l'élection de cette année, la liste des candidats est établie sur base de la liste de janvier 2020, mises à jour en mars dernier.

Le juré du World's 50 Best Restaurants Academy est composé de plus d'un millier de chefs et critiques culinaires du monde entier.