L’armée n’organisera plus d’exercices de tirs dans le domaine de Brecht, dévasté par les flammes

Dans les semaines à venir, la Défense n'organisera plus d'exercices de tir dans la réserve naturelle et domaine militaire de Groot Schietveld à Brecht et Wuustwezel (Anvers). Cette décision a été prise après concertation entre les autorités locales et l'Agence flamande pour la Nature et les Forêts lors d'une visite du site. Il s'agit d'une mesure provisoire visant à prévenir les incendies naturels dévastateurs tels que celui survenu la semaine dernière.