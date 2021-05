La "laideur" du nouveau centre touristique du Steen provoque une pluie de critiques à Anvers

A travers les siècles, le Steen a eu différentes fonctions. Il a notamment servi de prison, d’entrepôt de poissons ou encore de musée. Dans les années 50, une annexe y avait été construite. Celle-ci a récemment été détruite en vue d’y installer un nouveau point d’information pour les touristes.

Près de cinq ans plus tard, alors que l’aspect de la nouvelle annexe commence à clairement se voir, de nombreux Anversois ont exprimé leur indignation. "C’est une partie de notre ville. C’est un peu comme si on nous retirait l’ancienne âme d’Anvers pour y placer des choses modernes, pour beaucoup d’argent et pour le tourisme", réagit l’un d’entre eux au micro de la VRT.

"Ça ne va vraiment pas avec le reste. C’est trop moderne, et la couleur est morne. C’est vraiment dommage, vu qu’Anvers est quand même une jolie ville, avec de beaux bâtiments culturels. Et face à ça on place un truc aussi laid", commente une autre riveraine.