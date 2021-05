Accord interprofessionnel: les partenaires sociaux cèdent le dossier des salaires au gouvernement

Mercredi, le président des socialistes flamands, Conner Rousseau, avait déjà déclaré qu’une marge plus conséquente de progression salariale devait être accordée avant tout aux travailleurs qui ont pu livrer un travail intense malgré l’épidémie de coronavirus. Sans quoi, il estime que les patrons n’ont pas droit non plus à une augmentation salariale conséquente et ne voit pas pourquoi des dividendes devraient être distribués.

A la veille de la Fête du travail, le président du PS Paul Magnette a réitéré ce vendredi la mise en garde des socialistes : sans négociation possible sur la limitation à 0,4% des salaires, il n'y aura pas de distribution de dividendes. "Si les patrons ne veulent pas négocier, on peut geler les salaires des patrons et les dividendes. Je ne peux pas dire aux salariés qui ont continué à travailler pendant la crise corona qu'il n'y a pas d'argent pour leur salaire, mais que le patron de Delhaize s'augmente de 30%", estimait Paul Magnette au micro de plusieurs médias, dont VRT NWS.