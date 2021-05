Feu vert pour la réforme des communales : plus d'obligation de vote et élection directe du bourgmestre

Parallèlement, l'influence des cases de tête sera supprimée, les candidats récoltant le plus de votes de préférence étant élus, quelle que soit la place qu'ils occupent sur les listes. "Nous donnons ainsi davantage de poids au vote des électeurs et déplaçons le pouvoir des partis vers les citoyens", précise Somers.

Changement enfin dans la désignation des bourgmestres dès les communales de 2024: ce sera le candidat ayant récolté le plus grand nombre de voix sur la liste la plus importante de la majorité communale qui obtiendra le maïorat. "C'est un grand jour pour la démocratie locale. Aujourd'hui, nous concrétisons la plus importante réforme depuis des décennies", marquée par "moins de particratie mais plus de démocratie", a conclu Bart Somers.