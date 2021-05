La Belgique va renforcer le contrôle d’investissements étrangers

Pour ce faire, une commission ad hoc sera créée au sein du service public fédéral Économie, qui rassemblera des représentants de plusieurs ministères et dans laquelle la Sûreté de l'État jouera un rôle. Le screening concernera les enjeux sécuritaires, et pas économiques.

Sont concernés par ces contrôles renforcés des investissements dans des infrastructures critiques en matière d'énergie, de santé, de communication ou de défense, par exemple. "Les étrangers qui souhaitent investir dans une entreprise et obtenir 25% des droits de vote, devront en informer la Commission de screening des investissements", prévient le ministre de la Justice.

Treize États européens filtrent déjà les investissements étrangers. C'est notamment le cas de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas. L'interdiction d’un investissement ne sera qu'un dernier recours, s’il a été jugé qu’il peut nuire à l’ordre public et la sécurité et après avoir tenté de réduire les risques à un minimum.