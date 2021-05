La construction du nouveau pont Hector Henneau sur le ring bruxellois à Zaventem a commencé

Les travaux sur l'avenue Hector Henneau visent avant tout à sécuriser et accélérer les liaisons pour les cyclistes et les bus entre la périphérie flamande de Bruxelles et la capitale. A l’heure actuelle, les bus sont coincés dans les embouteillages et les cyclistes risquent leur vie en passant sur le pont. Des nouvelles voies d’accès et de sortie du Ring seront également aménagées, et tenant compte des plans futurs pour le périphérique lui-même.

D’après le gouvernement flamand, des travaux d’aménagement débuteront en 2024 pour séparer à certains endroits la circulation locale et le trafic de transit. Cela devrait permettre une plus grande capacité sur l’autoroute autour de la capitale d’une part et éviter des accidents d’autre part. Ces travaux seront liés à un réaménagement complet de l’échangeur de Zaventem qui relie le Ring à l’A201 entre l’aéroport de Zaventem et Bruxelles.

"Une fois que nous aurons achevé les travaux à l’avenue Henneau, nous aurons déjà entamé la réfection de l’échangeur de Zaventem. Après cela, nous réaménagerons le Ring. Les automobilistes devront donc certainement tenir compte pendant dix ans de bandes de circulation rétrécies et de conditions de circulation changeantes", précisait Marijn Struyf à VRT NWS.