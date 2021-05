La veuve de Kirk Douglas, la Belge Anne Buydens, est décédée à 102 ans

Dès 1955, Buydens travailla comme productrice dans la maison créée par Douglas, les Bryna Productions. Entre 1958 et 2013, elle interpréta aussi divers rôles dans des séries télévisées et des films.

Anne Douglas s'est aussi beaucoup investie dans des œuvres artistiques et philanthropiques. Elle avait notamment convaincu Kirk Douglas de vendre aux enchères une grande partie de sa collection d'œuvres d'art pour financer la rénovation de 400 aires de jeux des écoles de Los Angeles à la fin des années 1990. La Douglas Foundation a récolté des millions de dollars pour une multitude de besoins, depuis les quartiers défavorisés jusqu’à des fonds pour le film et la télévision, en passant par l’aide aux sans-abris.

"Je me suis souvent demandé ce qui me serait arrivé si je n'avais pas épousé Anne", avait lancé Kirk Douglas, expliquant qu'elle lui avait "évité la ruine" en lui disant de se méfier de son avocat et lui avait "sauvé la vie" en refusant qu'il embarque à bord d'un avion qui s'était écrasé. "Elle a fait preuve d'un amour résolu lorsque j'ai eu mon attaque et que j'ai cru que je ne pourrai jamais parler ou travailler de nouveau", avait notamment salué l'acteur.

Le secret de leur union de 66 ans ? Le livre "Kirk and Anne: letters of love, laughter, and a lifetime in Hollywood”, publié en 2017, peut en donner quelques indices. Ces lettres d’amour révèlent que l’acteur n’avait jamais cessé d’être un séducteur. "Kirk ne peut garder un secret, et certainement pas à propos de ses liaisons. Mais cela ne me dérange pas trop. En tant qu’Européenne, je sais que la fidélité conjugale n’est pas une réalité", avait déclaré Anne Douglas.