Middelkerke prépare 200 tables et 800 chaises pour rouvrir ses terrasses dès le 1er mai

Les services de la commune de Middelkerke ont placé ces jeudi et vendredi pas moins de 800 chaises et 200 tables sur les espaces publics situés sur la digue. C’est la solution trouvée par le bourgmestre Jean-Marie Dedecker pour contourner l’interdiction d’ouvrir les terrasses de cafés et restaurants avant le 8 mai. Le secteur Horeca s’est vu retirer son permis d’installation de terrasses, ce qui a transformé toute la digue en domaine public. Comme l’indiquent d’ailleurs des extraits du règlement de police qui sont affichés à toutes les terrasses.

La commune, elle, peut installer des tables et chaises sur le domaine public et l’a donc fait. Les cafés et restaurants ne peuvent ainsi vendre boissons et nourriture qu’à leur comptoir, mais les clients peuvent aller s’installer (par quatre maximum) aux tables dispersées sur la digue pour se restaurer.

Nathaniel Devey du tearoom Rivièra à Middelkerke se dit soulagé. "Mes clients sont avant tout des personnes plus âgées. Elles ont évité la digue depuis un certain temps. Mais maintenant elles sont contentes de pouvoir à nouveau faire une promenade. En chemin, elles auront suffisamment d’espace pour aller s’asseoir et se reposer un peu".