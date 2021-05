Nouvelle opération de contrôle des poids lourds en province anversoise

L'Institut Vias pour la mobilité et la sécurité routière se réjouit du peu d'impact de la crise sanitaire sur les contrôles, "preuve que les services de police ont pu s'adapter pour continuer à améliorer la sécurité sur nos routes et à sauver ainsi des vies", réagit-il ce vendredi. Il se dit en revanche préoccupé par l'ampleur du phénomène des drogues au volant. Pour la dixième année consécutive, le nombre de conducteurs contrôlés sous l'emprise de stupéfiants est en augmentation, souligne Vias. Or, les drogues peuvent avoir des répercussions désastreuses sur le comportement au volant.

L'institut explique que la consommation chronique de cannabis, de plus en plus répandue, peut même avoir un impact permanent sur l'aptitude à la conduite. Des études épidémiologiques montrent que le risque d'être impliqué dans un accident grave ou mortel double après avoir consommé du cannabis par rapport aux automobilistes qui n'en ont pas consommé, ajoute encore Vias, qui plaide pour une combinaison de sensibilisation et de répression comme moyen de lutter contre ce phénomène. Il rappelle que les sanctions pour les conducteurs sous l'emprise de drogues sont particulièrement sévères: amende de 1.600 à 16.000 euros et retrait de permis de huit jours à deux ans, voire une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans en cas de récidive.