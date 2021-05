L’auteur flamand de romans policiers Pieter Aspe s’est éteint

Aspeslag a fait ses études au Sint-Leocollege de Bruges. Il abandonnait ses études supérieures de sociologie pour se marier en 2005. Il effectua ensuite de nombreux petits métiers : éducateur, négociant en vins, concierge de la célèbre basilique du Saint-Sang de Bruges, vendeur en grains et céréales, employé dans une entreprise textile et dans une caisse de mutualité, saisonnier à la police maritime et photographe. Depuis 1996, il se consacrait entièrement à l'écriture et sortait en moyenne un à deux romans par an.

Pieter Aspe est l'un des écrivains ayant rencontré le plus de succès en Flandre au cours de ces dernières décennies. Il est considéré comme l'un des fondateurs du genre policier et s'est fait connaître pour ses thrillers autour du commissaire Pieter Van In, notamment. Ses romans sont le plus souvent situés à Bruges, dans des lieux existants.

Dans une interview accordée en 2011 à la VRT, Aspe racontait qu’il utilisait des personnes existantes pour ses romans - en modifiant légèrement leur nom - et ne créait des personnages fictifs que quand ils n’existaient pas dans la réalité.