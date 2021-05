Un groupe de maisons de repos west-flandriennes fait danser ses résidents et remporte un prix

Le 29 avril dernier, le prix de "meilleure promotion externe" était attribué au Woonzorggroep GVO - un groupe de dix maisons de repos et soins en Flandre occidentale - dans le cadre du gala ‘Employeur de l’année dans le secteur des soins de santé’, qui se déroulait à Gand en présence du Premier ministre Alexander De Croo. Le secret de ce succès ? Un film de moins de 5 minutes réalisé avec des résidents des dix maisons de repos dansant avec enthousiasme sur "Feed your head", la musique techno de Paul Kalkbrenner. Réalisé en 2019, ce film est touchant et redonne espoir, alors que les maisons de repos et de soins viennent de traverser plus d’un an de lutte contre le coronavirus, avec de nombreux décès et un confinement très strict. Jugez vous-mêmes !