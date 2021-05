Annelies Verlinden: "Il est trop tôt pour juger l’intervention de la police lors de La Boum 2"

Toutefois sur les réseaux sociaux, deux vidéos d’interventions musclées de la police suscitent de nombreuses critiques. Les vidéos qui circulent ont été filmées à l'extérieur du Bois de la Cambre (voir ci-dessous).

Sur l’une on peut voir un groupe de jeunes marcher lentement en rue, alors que des policiers en équipements, accompagnés d'une autopompe, avancent au milieu de la rue. Six policiers finiront par se regrouper autour d’une jeune femme et tenter de l’immobiliser sans ménagement. Des gaz lacrymogènes seront utilisés.

Dans l’autre un homme qui se trouve au coin d’une rue lève les bras, un policier accourt vers lui et l'asperge de gaz lacrymogène. L'individu est ensuite attaqué par le chien policier et puis reçoit un coup de pied et est plaqué au sol.