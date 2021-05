Dès ce lundi le Waterbus reprend du service sur le canal entre Bruxelles-centre et Vilvorde

Le Waterbus offre de nombreux avantages. Il s’agit d’un moyen de transport confortable et hors embouteillages qui permet de se déplacer sans stress dans la zone fortement encombrée du ‘canal de la Senne’ entre Bruxelles, Schaerbeek, Neder-over-Heembeek et Vilvoorde. L'espace dont disposent les passagers à bord est également un plus.

Les petits bateaux sont en service depuis 2013. Le nombre de passagers est passé de 8 000 au cours de cette première année à 44 000 en 2019. Les responsables ont pris les mesures covid nécessaires pour assurer un relance des activités en toute sécurité. La réservation en ligne est fortement recommandée, et les groupes de 10 personnes ou plus doivent toujours réserver à l'avance.

À partir de ce 3 mai, le Waterbus circulera huit fois par jour, chaque semaine du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, entre Bruxelles, Van Praet et Vilvorde (jusqu'au 31 octobre 2021). Entre le 1er juillet et le 15 août, le Waterbus circulera également le week-end. Un voyage coûte de 2 à 3 euros, les enfants de moins de 12 ans ne paient que la moitié du prix. Les bicyclettes peuvent être prises à bord pour 1 euro, les bicyclettes pliantes et les poussettes sont gratuites.

Le Waterbus est un projet de Brussels by Water et Kanaaltochten Brabant, coordonné par Scaldisnet.

Plus d'informations et réservation de billets via www.waterbus.eu