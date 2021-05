Faut-il interdire d’arroser ou de puiser de l’eau ? La Flandre dispose d’un plan d’action en cas de sécheresse

Nous avons connus ces dernières années des étés très secs et très chauds. Les gouverneurs et les autorités locales ont parfois décidé d’interdire le lavage des voitures ou l’arrosage des jardins ou dde pomper de l'eau des rivières.

"Ce sont des choix difficiles à faire", explique le professeur Patrick Willems, ingénieur hydraulique à la KU Leuven. "Par le passé, ces décisions étaient prises sur la base de très peu d'informations. Les gouverneurs ne savaient pas non quand exactement ils devaient prendre de telles mesures."

Les experts comme Patrick Willems supposent que les choses ne vont pas vraiment s'améliorer en matière de sécheresse. "Nous allons en avoir de plus en plus, et parfois encore de façon plus extrême, à cause des changements climatiques". "En même temps, nous nous rendons compte que nous sommes très vulnérables. En Flandre, nous avons très peu d'eau disponible par personne. Cela signifie qu'en cas de sécheresse extrême, nous serons toujours en difficulté."