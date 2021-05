L’abbaye de Parc à Heverlee rouvre au public avec une expo sur "900 ans de Norbertins"

Les visiteurs ont désormais accès au réfectoire et à la bibliothèque du monastère. Les pièces maîtresses y sont les splendides plafonds en stuc du XVIIe siècle réalisés par Jean-Christian Hansche, ainsi que le couloir avec ses 21 vitraux monumentaux datant de la même époque et conçus par le maître verrier louvaniste Jan de Caumont. À cette occasion, l'échevine de la Culture, des Événements et du Tourisme de Louvain, Denise Vandevoort, a tenu à souligner que "plus que jamais, l'abbaye renaît dans son ambiance typique et spirituelle".

"Le public peut enfin retrouver l'abbaye d'autrefois: un lieu vert inspirant, propre à la contemplation et à l'activité. Hormis l'ouverture permanente du site, nous organiserons également, et durant toute cette année jubilaire, des visites et des événements à petite échelle", a précisé Vandevoort. L'échevin du Patrimoine mobilier de Louvain, Carl Devlies, a pour sa part mis l'accent sur le fait "qu'une voie d'avenir durable avait été tracée pour l'abbaye dans le respect de son passé et de son caractère vert". "Les bâtiments restaurés sont remis en service avec les fonctions d'antan, mais dans un contexte contemporain. Il s'agit ici d'un projet unique", a ajouté Devlies.