Navire en quarantaine à Anvers : 17 marins testés positifs au coronavirus

Le navire Bochem-Bruusels est arrivé mercredi à Anvers en provenance du port français du Havre. Le pétrolier est amarré au quai de Doel. "Vendredi, un test rapide a été réalisé sur huit personnes présentant des symptômes légers", expliquait samedi Wendy Lee, la porte-parole du SPF Santé publique. "Ces tests étaient tous positifs." Elle précise ce lundi que les prescriptions de sécurité sont suivies à la lettre. "Les personnes qui s’avèrent positives restent dans leur cabine en isolement et n’ont pas de contact avec les autres membres de l’équipage".

La possibilité de faire descendre l’équipage à terre pour y poursuivre la quarantaine est également envisagée. "Ce serait plus facile si l’un des marins devait être emmené à l’hôpital", explique Wendy Lee. "Les membres d’équipage restants effectuent à bord les choses les plus urgentes et restent sinon également dans leur cabine".

Les résultats du test sur le type de variant contracté par les marins devraient arriver prochainement du laboratoire de l'UZA.

Wendy Lee précise que les équipages qui proviennent d’un endroit où le taux de contamination au coronavirus est élevé, comme l’Inde ou l’Afrique du Sud, sont soumis à une procédure différente des autres navires. "Ils doivent d’abord pouvoir présenter un test PCR négatif avant d’être autorisés à monter à bord d’un navire. Ce document est toujours requis".