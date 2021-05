Un lien possible dans l’enquête limbourgeoise entre la mutualité De Voorzorg et Sihame El Kaouakibi

Le parquet du Limbourg enquête depuis un moment déjà sur la mutuelle socialiste De Voorzorg. Son patron, Tony Coonen, 55 ans a été placé mercredi sous mandat d'arrêt dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment. Il a depuis été remis en liberté. Il est soupçonné d’avoir vendu des bâtiments appartenant à De Voorzorg toujours via le même agent immobilier et d’avoir ainsi empoché des millions.

Mais à présent, un lien possible avec la parlementaire flamande Sihame El Kaouakibi fait surface. Selon le magasine Humo, elle avait déjà un contrat avec le département jeunesse de De Voorzorg pour donner un nouveau souffle à l'action de son académie en faveur de la jeunesse.

Selon Humo, ce contrat valait des centaines de milliers d'euros. Il n'est pas été établi si cela constitue une infraction pénale. Le tribunal va maintenant enquêter sur cette affaire.

Le parquet du Limbourg a confirmé lundi qu'un lien possible est apparu dans l'enquête sur les fraudes entre De Voorzorg Limburg avec Tony Coonen comme ancien dirigeant et Sihame El Kaouakibi. Il y aurait eu des flux d'argent pour plusieurs centaines de milliers d'euros.

"Il est vrai qu'un lien possible est apparu dans notre dossier sur De Voorzorg", confirme Pieter Strauven, du parquet du Limbourg. "Nous n'allons pas nous-mêmes enquêter sur ce lien, mais nous allons transmettre l'information à nos collègues d'Anvers (qui enquêtent déjà sur Sihame El Kaouakibi, ndlr). Ce sera ensuite à eux de vérifier s'il y a eu ou non quelque chose d’illégal."