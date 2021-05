Zuhal Demir exige la création du fonds pour l’assainissement de sols pollués par le mazout

La citerne de mazout de Rudy, un auditeur de VRT NWS résidant à Diest (Brabant flamand), s’est complètement vidée autour de sa maison. Pourtant, ce réservoir avait été contrôlé et approuvé quelques mois plus tôt. Les 4.000 litres de mazout ont disparu dans le sol et l’assainissement du terrain va lui coûter 100.000 euros. Un montant que Rudy (nom d’emprunt) va devoir payer tout seul car le Fonds pour l’assainissement des sols pollués par les citernes de mazout de particuliers, promis de longue date par les trois Régions, est encore inexistant. La ministre flamande à l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), met le secteur en demeure de créer ce fonds endéans les 30 jours. Elle lui reproche de ne pas assumer ses responsabilités et de laisser de nombreuses familles seules avec de gigantesques factures. "Si le secteur ne s’exécute pas, je considèrerai qu’il revient sur sa promesse et nous trouverons un autre moyen d’exiger ces fonds"', indiquait Demir ce lundi.