Deux ans après le meurtre de Julie Van Espen, offrez une fleur pour les victimes de violences sexuelles

Il y a un an, l'asbl PUNT.VZW a lancé un plan d'action en plusieurs points contre les violences sexuelles. L'association a recueilli 15 000 signatures pour soutenir son plan. "Nous constatons déjà un certain nombre de changements", déclare Sophie Van Reeth. "Par exemple, il y aura un centre pour les victimes de violences sexuelles dans chaque province, comme nous l'avions demandé. Nous savons également que les policiers seront formés pour mieux interroger les victimes de violences sexuelles. Il y aura également une formation pour les magistrats. Et il y a aussi des changements juridiques : les abus sexuels sur mineurs ne peuvent plus être prescrits".

En avril, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a également présenté un plan visant à faire en sorte que les viols soient punis plus sévèrement : de 5 à 10 ans de prsion, avec des circonstances aggravantes supplémentaires.

Il y a donc eu des changements, mais il pourrait encore y avoir des améliorations.

"Il y a encore beaucoup de travail à faire. L'un des principaux problèmes que nous rencontrons encore est qu'il existe de nombreuses organisations qui s'occupent de la violence sexuelle. Elles font tous du bon travail avec les meilleures intentions. Mais pour de nombreuses personnes, il est souvent difficile de savoir quel est le bon point de contact. Il devrait y avoir plus d'ordre dans tout ça. En outre, l'assistance pourrait être beaucoup plus accessible.

Et bien sûr, il y a toujours un problème de mentalité dans la société concernant la violence sexuelle. Mais une seule campagne ne résoudra pas ce problème".