La reconversion du site de Ford Genk permettrait de créer 2.500 emplois

"Il reste des éléments durs qui doivent disparaître et une partie qui doit être déboisée. Il y a encore pas mal à faire, et en même temps on mettra en place une nouvelle infrastructure, avec un quai, des égouts, un équipement d’intérêt public, des places de parking pour voitures et vélos", expliquait la ministre flamande aux Travaux publics et à la Mobilité, Lydia Peeters. Le terrain sera réaménagé avec de nouvelles voies d’accès, des zones vertes et des bassins d’eau.

Les travaux débuteront encore avant l’été. Près de 8 millions d’euros ont été débloqués à cet effet. Les nouvelles entreprises qui s’installeront sur l’ancien terrain de Ford devraient permettre la création de 2.500 emplois.

La société de logistique H. Essers a notamment prévu d'ériger un site multimodal à cet endroit. Cette reconversion confirme la réputation de la province du Limbourg d'assurer un redéploiement de qualité des sites industriels délaissés par certaines entreprises, estime la ministre Demir. "Après les zones minières de Genk, Eisden et Beringen et le site de Philips à Hasselt, ces terrains vont aussi connaître un nouvel avenir."