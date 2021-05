Le Festival Dranouter organise des "Sessions d’été XL", avec 2.500 places par jour en bulles de 4

Les organisateurs du festival de musique folk (photo archives) en Flandre occidentale ont annoncé ce mardi qu’ils ne voulaient et ne pouvaient plus attendre les décisions des autorités concernant les événements grand public de l’été. Ils lanceront donc vendredi la vente des tickets pour une nouvelle édition "coronaproof"'. Du 5 au 8 août, cinq artistes se produiront par jour devant un public limité à 2.500 personnes, qui seront placées en 625 bulles de quatre spectateurs. Des artistes tels que Hooverphonic, Bart Peeters, Flip Kowlier et Het Zesde Metaal figurent déjà à l’affiche.