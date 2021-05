Protection supplémentaire pour la nouvelle portée de la louve Noëlla

Le nombre de louveteaux n'est pas encore connu. Les images des caméras ont simplement permis de voir que Noëlla avait retrouvé sa silhouette normale. Les petits quittent généralement le nid après quatre à six semaines pour leurs premières excursions, mais l'Agence de l'environnement ne s'attend pas à capter des mouvements à l'aide de ses caméras avant fin juin.

Tout comme l'an dernier, des mesures supplémentaires vont être prises pour protéger les louveteaux. "La vigilance va être renforcée dans la zone. Les gardes-forestiers patrouilleront plus fréquemment et plus de 50 caméras ont été installées dans le domaine du Bosland. Cela devrait décourager les visiteurs intempestifs", explique un porte-parole de Natuur en Bos.

Les associations de défense de l'environnement sont convaincues que des chasseurs ont éliminé la louve Naya et ses petits en 2019. L'enquête est toujours en cours. Les autorités avaient alors pris des mesures supplémentaires pour protéger les animaux.

Noëlla a eu l'an dernier cinq louveteaux, dont trois sont encore en vie. Deux autres ont vraisemblablement été victimes d’accidents de la route.