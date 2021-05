Un agriculteur belge déplace une borne frontière et réduit la superficie de la France

Un agriculteur du Hainaut a déplacé une borne frontière vieille de 200 ans de quelques mètres en direction de la France, en le faisant il a agrandi la superficie de la Belgique mais a réduit celle de la France et a involontairement violé le traité de Courtrai de 1820. L’affaire a été découverte par trois historiens locaux. Cette histoire a fait l’objet de nombreux reportages dans la presse française et britannique. Et la borne frontière devra être remise à son emplacement original.