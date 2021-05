Une tempête frappe la Belgique, le numéro d’intervention 1722 activé

Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est potentiellement en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence, mais d'un numéro d'intervention en cas de besoin des pompiers.

Depuis la nuit dernière, un vent fort souffle depuis la côte d'ouest en est sur tout le pays. La tempête est accompagnée d'averses et "les rafales de vent sont très fortes pendant ces averses", indique Frank Deboosere, le monsieur météo de la VRT.

Les rafales de vent ont atteint des vitesses de 70 à 80 km/h à l’intérieur du pays et jusqu'à 90 km/h le long de la côte.

Cette après­ midi, les éclaircies auront tendance à se développer, mais elles alterneront avec des averses qui éclateront surtout sur le nord du pays. Le vent d'ouest à sud­ ouest sera assez fort à fort avec encore des rafales de 70 à 80 km/h, voire 90 km/h en bord de mer et en cas d'averses. Les maxima varieront entre 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 13 ou 14 degrés en Flandre.

Mardi soir et la nuit prochaine, le ciel sera partiellement nuageux avec encore quelques averses, principalement sur le nord du pays. Le vent redeviendra modéré et s'orientera entre l'ouest et le nord­ ouest. Il sera parfois assez fort le long du littoral. Les températures redescendront entre 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 6 ou 7 degrés en Flandre.