3% de la population belge a connu la pauvreté pendant l'adolescence

L'enquête se penche aussi sur l'influence du niveau d'éducation des parents en soulignant une tendance: plus le niveau d'éducation du père est élevé, plus le pourcentage de personnes ayant décroché un diplôme de l'enseignement supérieur est élevé. Ainsi, 31,2% des personnes dont le père avait un faible niveau d'éducation ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur contre 56,8% pour celles dont le père avait un niveau d'éducation moyen et 79,4% pour celles dont le père disposait d'un niveau d'éducation élevé.

Cette tendance se confirme si l'on se penche sur l'influence du niveau d'éducation de la mère: 81% des Belges dont la mère est très instruite ont eux-mêmes bénéficié d'un niveau d'éducation élevé. Les résultats de l'étude EU-SLIC menée par l'office belge de statistique sont issus d'une série d'interviews menées avec des personnes âgées entre 25 et 59 ans à propos de leurs conditions de vie lorsqu'elles avaient environ 14 ans.