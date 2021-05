Début du procès de l’explosion au gaz au Paardenmarkt à Anvers

Le procès concernant l'explosion de gaz au Paardenmarkt à Anvers en 2018 a débuté ce mercredi matin à 9 heures. L'explosion d'un bâtiment avait causé d'énormes dégâts et fait deux morts et 27 blessés. Le locataire de l'immeuble où s'est produite l'explosion comparaît devant le tribunal. Mais quelle est la cause de l'explosion et que reproche-t-on exactement au locataire ?